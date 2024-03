Finale Emilia, aule liceo inagibili per acqua e muffa, gli studenti protestano in strada

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Purtroppo con il problema delle coperture danneggiate dal maltempo e in particolare dalla grandine dell’estate scorsa – hanno spiegato gli amministratori finalesi – stiamo facendo i conti anche noi negli edifici comunali: scuole, palestre, uffici municipali. Nell’immediato si è intervenuto sui danni evidenti, ma nei tetti erano presenti anche danneggiamenti che si sono manifestati solo nel tempo”.

Gli istituti scolastici superiori sono di competenza provinciale e gli amministratori hanno confermato il proprio impegno nel sollecitare l’istituzione preposta a effettuare gli interventi il più rapidamente possibile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche che per il momento non consentono di eseguire i lavori. Il Presidente della provincia, ente che ha la competenza per l'edilizia delle scuole superiori, ha deciso questa mattina di recarsi a Finale Emilia, per dimostrare la presenza delle istituzioni e per valutare l'entità dei problemi e le possibili soluzioni.

Nel frattempo gli studenti hanno richiesto l’eventuale disponibilità di spazi alternativi, in attesa di rendere agibili le aule al momento inutilizzabili.



“Ci attiveremo immediatamente – ha affermato il sindaco Poletti – per verificare se esistono soluzioni praticabili che consentano di risolvere il disagio degli studenti e di tutta la scuola”.