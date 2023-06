Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Laura Cavandoli e i deputati Lega della commissione bilancio per essersi fatti carico di questo problema e aver trovato una soddisfacente soluzione”.'Un provvedimento che abbiamo voluto fortemente per sostenere un settore produttivo fondamentale peril Paese soprattutto in pianura padana. Questa misura - affermano i deputati della Lega Laura Cavandoli, Andrea Barabotti, Silvana Comaroli, Rebecca Frassini e Nicola Ottaviani - certifica come per la Lega sia prioritario il tema della ricostruzione. Siamo e saremo sempre al fianco dei nostri cittadini, degli imprenditori e delle nostre imprese che con coraggio e grande determinazione hanno saputo affrontare le sfide del post sisma.Andiamo avanti su questa strada'.