Elisa Parenti, nel suo saluto di apertura ha ricordato che 'la sede sarà aperta da ora per incontrare e ascoltare i cittadini e tutti coloro che vogliano dare un contributo di idee al programma, segnalare situazioni da affrontare, rendersi disponibili per lavorare insieme in campagna elettorale. Io sarò qui spesso e sono fin da ora disponibile per prendere appuntamenti e fissare incontri. Basta contattarmi via mail a info@elisaparenti.it oppure scrivere su whatsapp al numero 3297643000. Anticipo il mio ringraziamento a tutti coloro che popoleranno questi locali, volontari e cittadini, e a tutta la coalizione che oggi è qui al nostro fianco'.Dopo Elisa Parenti sono intervenuti Luca Malagoli, segretario comunale PD, Il Sindaco Maria Costi, il capogruppo in consiglio comunale del PD Andrea Corradini. Maria Costi ha confermato ufficialmente il suo supporto convinto ad Elisa Parenti e la sua disponibilità a candidarsi in consiglio comunale come capolista del Partito Democratico. Sono inoltre intervenuti in rappresentanza dei giovani candidati in lista, anche Nicola Ronchi e Giulio Gibellini.