Lo scorso 15 giugno si è svolta l’assemblea provinciale del Forum che ha provveduto all’approvazione del bilancio di esercizio del 2022 e al recepimento del nuovo statuto adeguandolo alle attuali disposizioni di legge, passo necessario per procedere all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.L’Assemblea ha anche eletto i nuovi organi sociali e in particolare il Coordinamento provinciale, composto da 15 rappresentanti dei diversi enti, l’organo di controllo e la commissione di garanzia. Il Coordinamento provinciale, a sua volta, riunito al termine dell’Assemblea, ha eletto all’unanimità Michele Andreana come portavoce.Si tratta di un incarico triennale e riferendosi ai tre anni precedenti, Andreana ha affermato «che il compito dei nuovi organi dirigenti del Forum, dopo un periodo molto difficile, sarà finalizzato a rilanciare il ruolo e le funzioni del Forum stesso, chiamato ad esercitare la propria funzione di rappresentanza nei confronti delle istituzioni e della società organizzata.«Il Forum - ha proseguito Andreana nel suo intervento di insediamento - deve avere come priorità quella di recuperare a pieno e quindi di allargare la propria capacità di rappresentare la complessità del mondo del Terzo Settore: un punto di riferimento certo e dinamico per tutte le associazioni e per le reti associative. In questa difficile fase economica e sociale c’è bisogno di un Forum del Terzo Settore forte e rappresentativo di tutte le sue componenti, volontariato promozione sociale e cooperazione sociale, che promuova progetti innovativi e contribuisca alla programmazione e alla costruzione del welfare territoriale».