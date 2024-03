Forza Italia, Giacobazzi rimane coordinatore e sarà capolista a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con queste parole Piergiulio Giacobazzi ufficializza il suo pieno rientro in Forza Italia dopo lo strappo dei giorni scorsi.



Un riavvicinamento che arriva a poche ore dalla mano tesa della coordinatrice degli Azzurri Valentina Castaldini.

'Sentito il responsabile nazionale dell’organizzazione Francesco Battistoni ed in accordo con tutti i coordinatori provinciali Emilia, respingo formalmente le dimissioni di Piergiulio Giacobazzi' - aveva detto Valentina Castaldini,

'Piergiulio è e rimane il nostro coordinatore a Modena, in quanto tutto il partito ha ben compreso il momento di difficoltà personale e riconosce le sue capacità ed il grande lavoro fin qui fatto. Pertanto, in vista dei numerosi appuntamenti elettorali sia europei sia amministrativi, ho deciso di riconfermare al fiducia a Giacobazzi e sono sicura che potrà portarci a nuovi brillanti risultati, come quelli ottenuti domenica scorsa in Abruzzo. Forza Italia è il perno centrale della coalizione di centro-destra e deve essere pienamente operativa in questa campagna elettorale fondamentale per strappare nuovi comuni alle sinistre'.



Rimarginata la frattura con Forza Italia, ora sta a Fratelli d'Italia accogliere la lezione arrivata dal coordinatore provinciale forzista. In ballo vi è la piena rappresentanza di quell'elettorato moderato essenziale in vista del voto di giugno.