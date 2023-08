Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal 5 maggio la frana causata delle piogge torrenziali che si sono scaricate anche nell’appennino modenese, e poi culminate con la devastante alluvione in Romagna, ha completamente interrotto la strada comunale di Rondinara nel Comune di Montecreto isolando totalmente la casa privata situata in Via Piastre 1120, residenza e abitazione ad uso principale di un nucleo familiare composto da marito, moglie e un figlio di 9 anni d’età, ora impossibilitati a raggiungere la propria abitazione con qualsiasi autoveicolo e di fatto isolati dal mondo.Pelloni chiede alla Giunta regionale di avere i tempi per il 'ripristino della strada di Rondinara, di competenza comunale, nel Comune di Montecreto e se, stante il fatto che il Comune non sta intervenendo in somma urgenza, verranno interessate per l’intervento la Protezione Civile e la struttura commissariale per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna'. Pelloni sollecita poi il Comune di Montecreto a presentare la richiesta di accesso a uno specifico fondo del Ministero dei Trasporti dedicato alla messa in sicurezza e manutenzione delle strade, ponti e viadotti comunali. 'Sono previsti – conclude Pelloni - 50 milioni dal 2023 al 2025 nello stato di previsione del Mit: potranno presentare richieste di contributo i comuni fino a 5000 abitanti per interventi dal costo non superiore a 150 mila euro'.