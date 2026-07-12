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Frignano: controlli in locali e sulle strade, due patenti ritirate

Frignano: controlli in locali e sulle strade, due patenti ritirate

Per guida in stato di ebbrezza. I controlli nei locali di Pavullo, Palagano e Sestola non hanno registrato irregolarità

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I Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno eseguito, nella scorsa nottata, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.


Nel corso dei posti di controllo eseguiti a Serramazzoni sono stati sanzionati due conducenti, risultati positivi al test dell’etilometro. 

Un 53enne e un 45enne del posto, che hanno evidenziato un tasso alcolemico oltre il livello massimo consentito, sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool.


Nei confronti di entrambi si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

I militari della Compagnia sono stati impegnati anche in altri interventi richiesti al 112, per lo più legati alla presenza di numerosi turisti nell’alta valle: sono state effettuate delle ispezioni in alcuni locali pubblici di Pavullo nel Frignano, Palagano e Sestola.

Tali controlli rientrano nel quadro dei servizi di sicurezza stradale attuati nel periodo estivo, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e intensificati nelle aree di maggiore afflusso di cittadini.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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