E’ impressionante vedere come anche in provincia di Modena serpeggi e venga espresso in maniera così forte un odio antisemita e una vicinanza ideale al terrorismo di matrice islamica. Questi giovani che hanno scritto post così pesanti vanno attenzionati perchè è evidente come siano contigui ad ambienti sovversivi'. Così il Vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis e il Coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi commentando la notizia del furto nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, della bandiera dello stato di Israele issata dal Comune davanti al Municipio in solidarietà dopo la ripresa degli attacchi accompagnato da decine di messaggi antisemiti e di minaccia anche di un attentato pubblicati sulla pagina Instagram del Comune.'Invitiamo il sindaco - affermano i due esponenti di Forza Italia - ad agire nelle sedi opportune, affinché i responsabili di questi gravissimi atti siano individuati e perseguiti.Rinnoviamo la nostra piena solidarietà ad Israele e alla comunità ebraica di Modena e di Mirandola colpita da questi gravi gesti, simbolo di un odio che non deve trovare spazio nella nostra comunità e nel nostro paese