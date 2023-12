Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fabiano, eletto anche senatore accademico in rappresentanza degli studenti di Unimore, è stato nominato all’unanimità dal VII Congresso Udu-Unione Universitaria “Per chi ha deciso di andare lontano”.'Continueremo a rappresentare gli studenti e a difendere i loro diritti – ha detto Giammarco Fabiano – Siamo impegnati su diversi fronti, rivendichiamo politiche abitative per gli studenti fuori sede, misure per il potenziamento del diritto allo studio quali mense e aule studio. Ci batteremo anche affinché Modena e Reggio Emilia possano diventare effettivamente città universitarie e non città con l’università. Udu chiede che le città diventino più a misura di studente con trasporti pubblici efficienti anche in orari notturni'.'Il congresso è stato anche un momento di fondamentale importanza per rinforzare ancora di più i rapporti con le compagne e i compagni e le realtà politiche, sindacali e sociali dei nostri territori' - conclude Fabiano.La giornata di lavori congressuali si è conclusa con la nomina del nuovo Esecutivo, composto da Giammarco Fabiano (coordinatore), Sabina Sacchetti (responsabile organizzativo), Giacomo Zanni (comunicazione), Matteo Cerone (didattica) e Matilde Benassi (ambiente).Fabiano subentra ad Alessandro Bruscella che continua a rappresentare gli studenti nel consiglio di Amministrazione di Unimore.