Giardini d'estate: tre anni fa, anche all'aperto, solo con Green Pass

sarà necessario, essere in possesso del documento (in formato digitale o cartaceo) che certifica l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, oppure un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore o la guarigione dalla malattia negli ultimi sei mesi'. Così l'ufficio stampa del Comune ricordava con una nota le disposizioni governative più restrittive sull'obbligo del certificato verde. Mai in Italia e non solo, ma soprattutto in Italia, ci si era spinti a tanto.

Alla disposizione e all'accettazione supina della maggior parte delle persone a regole divieti e disposizioni che in nome di una emergenza prorogata oltre a limiti inimmaginabili incidevano in maniera totalizzante su principi, libertà diritti, costituzionalmente garantiti pareva non esserci limiti. L'Irrazionale esperimento si spinse talmente oltre da arrivare a vietare e differenziare la possibilità di accedere ad aree della città non più sulla base della vaccinazone ma sulla base del numero di dosi. L'immagine di piazza Roma a Modena vuota ma accessibile solo con il gree pass rafforzato, ovvero frutto della terza dose (booster), e rappresentato simpaticamente sul cartello di divieto anche con una grafica da cartone animato, è un qualcosa che non si può e non si deve dimenticare. Perché rappresentava la negazione di tutto. Scienza compresa. Perché, come venne dimostrato poi, tutto ciò non aveva e non poteva avere presupposto scientifico.



La vaccinazione non proteggeva dal contagio, i limiti spaziali all'aperto, tantomeno con o senza mascherina, non avevano semplicemente senso. E, soprattutto, non garantivano sicurezza. I vaccinati continuavano a contagiarsi e a contagiare. Fuori e dentro i teatri o gli ospedali, con o senza green pass, con o senza mascherina. E senza entrare nel capitolo degli effetti avversi, ufficialmente non esistenti vista la mancata applicazione di una sorveglianza attiva.



Eppure, tornando al quel sei agosto di tre anni fa, il Comune scriveva: 'Il Green Pass ha l’obiettivo di consentire a tutti di frequentare in sicurezza i luoghi di cultura e, allo stesso tempo, di permettere un ampliamento graduale delle possibilità di fruizione: alla biblioteca Delfini, per esempio, dopo tanti mesi sarà nuovamente possibile utilizzare, prenotandosi, i computer per navigare in internet e per vedere film (in questo caso è necessario portare con sé le proprie cuffie). Nelle biblioteche il Green pass sarà necessario anche per il prestito, mentre per la restituzione si possono utilizzare i box esterni.

All’ingresso del Museo civico, che si può visitare dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 23, delle biblioteche comunali (la Delfini e le biblioteche decentrate Crocetta, Giardino e Rotonda), dell’Archivio storico, della Torre Ghirlandina, delle sale storiche e dell’Acetaia comunale come del Nuovo Diurno per le visite guidate sarà presente personale incaricato che effettuerà i controlli avvalendosi di una app di verifica che, nel rispetto delle norme sulla privacy, legge i dati della certificazione senza trattenerli'. Sembrerebbe un secolo, anzi, un'altra dimensione, un altro mondo. Eppure era così

Il Green pass è necessario anche per assistere agli spettacoli all’aperto come la rassegna “I giardini d’estate”. La discriminazione infondata (posto che una discriminazione possa essere fondata), si estendeva in quel periodo alle scuole, alle fabbriche, allo sport. Vietandolo, provocando così danni, in tanti casi irreversibili, ad una intera generazione. Sempre più malata, fisicamente e psicologicamente. E non siamo noi a dirlo, ma i dati, la scienza medica e sportiva. Che ieri, però, di fronte a decreti inumani, taceva, anche di fronte al danno, e alla discriminazione, fisica e psicologica. La stessa comunità scientifica che ha smesso di vaccinarsi appena cadde l'obbligo (ricordiamo che a nostra domanda anche i sanitari dell'Ausl ammisero di vaccinarsi in egual misura, se non meno della popolazione ordinaria), e che oggi lascia partecipare a sport di gruppo anche le centinaia di atleti olimpici col covid, legittimando tuffi e gare nelle acqua della Senna. Un paradosso che si ripete ma che evidentemente viene rimosso. Forse perché è più facile essere ingannati che ammettere di esserlo stati.



