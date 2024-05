'Giardini Ducali a Modena, spacciatori tra risse e clienti zombie'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La situazione sembra oggettivamente compromessa, sorprende che tutto questo avvenga poi ai Giardini Ducali, area che accoglie giovani e famiglie, oltre che passaggio per i turisti. Tutti ovviamente evitano la parte del parco che costeggia i viali, ormai sotto il controllo degli spacciatori. L'ultima beffa per i residenti è quella relativa all'area cani, richiesta da tempo, e programmata proprio nella parte 'sbagliata' del parco, scelta assurda che ha fatto infuriare i proprietari degli animali, preoccupati dai rischi di qualche spiacevole incontro. Sono frequenti le risse tra spacciatori, come segnalato dai residenti - prosegue Manuela Spaggiari -. In tanti anni di amministrazione di centro-sinistra, non si è visto nessun miglioramento, anzi, dalla Manifattura Tabacchi (Manifattura delle idee come la chiamava Muzzarelli), alla stazione dei treni e in tutte le vie limitrofe, tutto è visibilmente peggiorato. I Giardini Ducali sono ormai una copia del parco XXII aprile e l'uso di droghe sempre più devastanti, fa sì che la situazione sia davvero grave'.