'L'Italia condivide una politica di riduzione del debito pubblico, però non posso ignorare che in questo momento la Commissione Europea ad esempio ci chiede una politica di un certo tipo per quanto riguarda la transizione energetica, quindi riteniamo ragionevole chiedere che vengano considerate in modo diverso le spese per stipendi pubblici o pensioni rispetto a questo tipo di investimento - ha aggiunto Giorgetti -. A livello internazionale siamo tutti impegnati a supportare l'Ucraina nella guerra contro l'aggressione della Russia: ci sembra evidente che l'aiuto umanitario e militare all'Ucraina debba essere sottratto dal patto di stabilità e crescita, altrimenti c'è un incoerenza logica'.