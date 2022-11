Giorgetti firma il decreto per aumento pensioni: + 7,3% da gennaio

Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone apartire dal 1 gennaio 2023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini.L’aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazionepercentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre2022.Lo ha comunicato in serata il Ministero dell'Economia e della Finanze

