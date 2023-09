Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Aggiungo che ho chiesto formalmente di essere sentito dalla Procura della Repubblica di Roma come persona informata dai fatti. Ho infatti più volte come Ministro e Sottosegretario di Stato riferito al Parlamento, a nome del Governo italiano, mai smentito successivamente da nessun altro Governo, che non c'è mai sta battaglia aerea e neppure lancio di missili e che c'è la certezza tecnica che l'aereo è stato abbattuto dalla esplosione di una bomba collocata nella toilette di bordo' - chiude Giovanardi.Amato arriva 31esimo su Ustica: ecco le 31 versioni della battaglia aerea:1) Un MIG arriva dalla Jugoslavia... poi un aereo americano si scontra con il DC9 - Film di Martinelli “USTICA” 20162) Un MIG compare misteriosamente sull’Appennino tosco emiliano, dove era prima? - Intrigo Internazionale, libro di Fasanella 20103) Un MIG arriva dalla Liguria - La Stampa 19974) Aerei francesi attaccano in massa un MIG libico e abbattono per errore il DC9 - Matrix 20165) L’aereo è stato abbattuto da un MIG Libico - BBC 19826) C’era un grosso AWACS statunitense (ma non c’era) - Corriere della sera 20107) Mig e Tomcat: Un maresciallo in pensione dice di essere dove non doveva essere, infatti non c’era ma sa tutto... - L’Ora 19928) C’è Gheddafi su un grosso aereo Tupolev e i francesi per errore abbattono il DC9 - La Repubblica 19939) Gli F104 italiani vedono un MIG sotto il DC9 e ci pensano gli americani o i francesi - Blitz Quotidiano 201010) Un maresciallo si ricorda di un Crusader americano partito da Verona Villafranca e implicato nel disastro - Priore 199911) Compare un serbatoio da aereo, ma era disperso in mare dall’inizio degli anni 70 - Priore 199912) Un Maresciallo ha visto nei radar un BOEING 720 dell'Air Malta superare in velocità il DC9 - Punto Condor 200213) Tre MIG libici partono dalle nostre basi di Pratica di Mare e da una base in Sardegna e vengono coinvolti in una battaglia aerea tra americani e francesi, in cui viene abbattuto il DC9 - Ansa e L’Europeo 199214) Un MIG libico parte dalla Sardegna, vuole abbattere un volo AIR MALTA e sbagliandosi abbatte il DC9 - Tempi 201115) Sono stati F16 israeliani avvistati a Isola Capo Rizzuto - Il Fatto quotidiano 201116) La colpa dei Francesi e degli aerei imbarcati sulle loro portaerei - L’Unità 201417) Un pilota Alitalia, solo lui, 33 anni dopo ricorda di aver visto nei mari di Ustica una flotta composta da una portaerei e da altre navi - La Repubblica 201318) Un testimone racconta che il DC9 è ammarato e poi affondato - Oggi 201019) Francesi, Americani e Italiani danno la caccia a GHEDDAFI imbarcato su un DC 9 ma lui è in vacanza a Malta - Storie 200920) Un Sottufficiale dichiara che il DC9 è stato abbattuto da due caccia italiani F104. Anonimo Maresciallo Aeronautica, Sen. Erminio Boso – La Repubblica 199421) Un Sottufficiale racconta di aver saputo da una persona che l’aveva saputo da un’altra, anonimi, che il DC9 è stato abbattuto da caccia italiani - La Repubblica 199422) Un testimone afferma che i piloti Nutarelli e Naldini morti a Ramstein nel 1988 avevano partecipato ad una batttaglia aerea sui cieli di Ustica - Oggi 201023) Il Generale russo Yuri Suleymanoff afferma che furono caccia americani partiti dalla Sardegna ad abbattere il DC9 - Adnkronso e Rai1 198924) Un pilota libico che scappa viene inseguito ed abbattuto da due MIG di Gheddafi, uno colpisce il fuggitivo e l’altro per errore il DC9 - Il Nuovo 198825) Gli israeliani arrivano dalla Calabria per colpire un cargo francese che trasportava uranio e per errore colpiscono il DC9 - Reggio TV 201426) Il DC9 si è trovato al centro di una battaglia aerea per abbattere un Airbus dell’Air France con un carico di uranio per l’Iraq - Il quinto scenario, Rizzoli 198427) Il DC9 è caduto in mare integro dopo essere precipitato a vite per aver impattato una possibile forza d’urto contraria - Corriere della sera 201428) Un oggetto ha creato un foro in coda al DC9, il cono di coda quasi certamente si è distaccato - La Repubblica 200429) Andrea Purgatori intervista un marinaio americano che confonde Ustica con la battaglia della Sirte avvenuta qualche anno dopo, e parla di documenti spariti che invece si trovano in Internet - Atlantide 201730) Una caccia agli Ufo dietro alla strage di Ustica? - Umberto Telarico Blog Sicilia 199831) Nuovi ricordi su una battaglia aerea che non c’è mai stata affiorano dopo quarantatré anni - Giuliano Amato 2023.