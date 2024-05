Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A 5 anni dalla prima edizione, torna il 25 maggio la sfilata dell'orgoglio omosessuale. Dalle ore 14,30 Parco Ferrari. Scopri il percorso e le modifiche alla viabilità per il passaggio del corteo.Al parco Novi Sad per tutto il fine settimana ( qui ).Il 25 e 26 Maggio Piazza Mazzini a Modena ospiterà la prima Edizione di un nuovo evento pieno di colori e profumi dedicato al Florovivaismo d'autore. Focus dell'evento sarà il giardinaggio rappresentato nella sua forma più alta da vivaisti d'esperienza che, oltre ad esporre le loro meraviglie, racconteranno la loro storia ed elargiranno preziosi consigli per crescere e conservare nel modo migliore piante e fiori. Ingresso libero e gratuito.Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 dalle 9.

30 alle 19.00 in piazza Matteotti.



CASTELNUOVO RANGONE: Fiera di Maggio

Per tutto il fine settimana e lunedì 17 maggio.

Sabato: Visite guidate al Museo della Salumeria Villani, il live painting con Miles e James Vega alla torretta di via Pavarello nell’ambito del progetto Immaginaria 2024, l’inaugurazione della mostra “Guardiamoci” con le opere del Centro diurno Le Querce, organizzata in collaborazione e con il contributo di Lions Club Castelnuovo Rangone, Birrini & Giubilo con l’associazione Capanno in via Zanasi (anche domenica 26), e la musica live nelle Osterie: i Talco al Circolo Acli, Adrenalinea all’Aseop, Cabba Dj e Dodo beat Dj set a Le Primizie e Fuori Controllo al Ghet un quel. Serata con Mammi Boy & His Sound Machine sul palco di via Roma, e a seguire dj set con Sonny Ve e Manuel.

Domenica 26 maggio visite guidate all’Acetaia comunale dalle 9.



30 e ogni mezz’ora, la mostra di moto d’epoca in via della Conciliazione, l’inaugurazione dell’installazione artistica permanente di Costanza Battaglini e Flavio Pacino “Dalle caviglie in giù” al giardino della Biblioteca Luis Sepúlveda, la salsicciata di beneficenza a cura del Gruppo Rio Gamberi, le esibizioni delle scuole di danza, il laboratorio di fotografia per ragazzi a cura dell’associazione Onironautica e lo spettacolo di magia del Mago Blu accompagnato dalla musica di Morena. Il week end in musica prosegue all’osteria Ghet un quel con il dj set di Lappo Dj e all’osteria Le Primizie con il Primizie Closing Party, mentre i ragazzi delle scuole medie Leopardi coordinati dai Flexus si prendono il palco di via Roma per il concerto “Tra la via Emilia e il rock”.

Lunedì 27 maggio il gran finale, con la cena tradizionale (primo, secondo, contorno, panino e acqua) grazie all’associazione “I Soliti Noti”, animata da Sonny Ve e Manuel, con contributo di 2 euro e ricavato devoluto a progetti per le scuole dell’Istituto comprensivo Leopardi.



SASSUOLO: Sasol in tal cor

Domenica 26 maggio, per tutta la giornata a partire dalle ore 11, “Sasol in tal Cor”: la Giornata delle Associazioni organizzata dal Comitato Parco Tassi.

Una giornata dedicata alle associazioni che operano sul territorio sassolese con laboratori per bambini e, nel pomeriggio, esibizioni delle associazioni sportive e altre attività.

Sarà presente anche un punto ristoro con gnocco fritto, bibite e cocktail.



SOLIERA: I giochi di una volta

Domenica 26 maggio il centro storico di Soliera si appresta a vivere un’intera giornata caratterizzata da laboratori, gare di scacchi, di abilità e di ingegno con protagonisti i giochi in legno. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli Sassi, via Nenni, via IV Novembre e piazzetta don Ugo Sitti si animeranno grazie a tutta una serie di piccoli eventi disseminati qua e là, in collaborazione con le attività commerciali locali e le associazioni solieresi.

A partire dalle 10 di mattina in piazza Sassi ci saranno i Wood Games, tavoli con giochi in legno per grandi sfide all’aria aperta, e due esibizioni all’aperto con le bolle giganti da parte di Yuri il bollaio, oltre a libere postazioni per sfide e rivincite a scacchi, a cura di Arci Soliera.



CASTELFRANCO: Parte la rassegna estiva 2024

Nel weekend inaugurale di “Estiva 2024”, il sabato sera alle 20.45 in Piazza Garibaldi, si terrà il galà di danza e parole del progetto 'Tana Libera Tutte e Tutti', con Paola Saluzzi e Simona Atzori, a cura di Kinesfera ASD. Alla Cavazzona, nell’area della Parrocchia, viene organizzata una festa anni ’50, con balli e musica a cura delle Parrocchie della Zona Pastorale di Castelfranco Emilia.

Nella mattinata di domenica spazio allo sport con la 39° camminata-Festa dello sport, una manifestazione ludico motoria aperta a tutti con percorsi differenziati, a cura della Polisportiva Castelfranco Emilia, con ritrovo al Parco la Stalla alle 8.



CASTELFRANCO: 'Tana libera tutte e tutti'

Una grande festa in Piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia, sabato 25 maggio, alle ore 20.45, per celebrare 'Tana libera tutte e tutti', il progetto all’avanguardia dedicato a bambine e bambini che da inizio 2024, attraverso percorsi di danza, momenti ludico-educativi e laboratori d'arte, ha promosso la sensibilizzazione dei giovanissimi sui temi della violenza di genere, della disparità di potere e della discriminazione.