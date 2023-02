Guerra in Ucraina, a Castelfranco fiaccolata per la Pace col sindaco

L’iniziativa, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, è prevista per venerdì 24 febbraio alle 18.30, con ritrovo al Parco Europa – Antonio Megalizzi, presso l’Albero della Pace, con l’intervento del sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano e del Parroco, don Remigio Ricci. La fiaccolata si concluderà presso il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta dove, alle 20, è previsto un momento di raccoglimento.'Dal 24 febbraio dello scorso anno, la guerra ha continuato a distruggere vite: le vite di chi non c’è più, di chi sta soffrendo in Ucraina, di chi dal proprio Paese è scappato e vive da un anno lontano da casa e dai propri affetti, senza sapere quando tutto questo avrà fine - spiega il sindaco -.Chiamiamo la nostra comunità a raccogliersi in un momento di vicinanza e di raccoglimento per le vittime del conflitto e a manifestare per chiedere ancora una volta di dare una possibilità alla pace'.'Richiamiamo le parole di Papa Francesco nel rinnovare l’appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco - aggiunge Don Remigio Ricci, parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia - perché ‘tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili.’ La pace si fonda sul rispetto del valore della vita umana, sul rispetto dell’integrità di ogni Paese e dei diritti delle minoranze'.Conclude, infine, l’assessore alle Politiche per l’inclusione e la Pace, Rita Barbieri: 'Il 2022 è stato un anno caratterizzato a livello internazionale dalla guerra in Ucraina, ma paradossalmente, ci stiamo quasi assuefacendo al conflitto; il 24 febbraio vogliamo invece trovarci per non dimenticare e, anche nel nostro piccolo e nel nostro quotidiano, lavorare per costruire la Pace, contro la guerra che continua ad infuriare in Ucraina e in tante altre parti del mondo'.