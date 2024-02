Guerre a Gaza e in Ucraina e libertà di espressione: manifestazione a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Interverranno Beatrice De Maio (), consigliere comunale di Modena Sociale-Indipendenza, Luca Rossi dell’Associazione Russia Emilia Romagna, Federico Roberti del Coordinamento Paradiso di Bologna, Umberto Fazzi del Centro di Documentazione Iskra, Luciano Fontana del CLN Modena e Solange Pircher, portavoce del Quartiere 1 Modena del Movimento 5 Stelle.Durante l'iniziativa sarà possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello stato palestinese con capitale Gerusalemme Est'La libertà di espressione è un bene prezioso ed è il fondamento che sta alla base della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e del necessario dibattito delle idee che deve avvenire in ogni 'agorà', reale e virtuale.

Nelle ultime settimane a Modena, a Bologna ed in altre città d'Italia si sono verificati inaccettabili episodi di vera e propria censura delle opinioni non allineate, soprattutto sulla narrazione bellicista che destra e sinistra stanno portando avanti in maniera simmetrica, senza sostanziali distinzioni - affermano gli organizzatori -. A Modena la Giunta Comunale ha revocato la concessione di una sala civica dove si sarebbe dovuta tenere una conferenza, con mostra fotografica, sulla città di Mariupol, a Bologna pressioni indebite sono state esercitate sul Centro Sociale Villa Paradiso per impedire la proiezione del film di produzione russa Il Testimone, in altre città eventi analoghi sono stati ostacolati in ogni modo dalle istituzioni e dai partiti e anche le iniziative per tenere alta l’attenzione sulla terribile strage in corso in Palestina sono state oggetto di attacchi scomposti'.