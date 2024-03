Hospice Modena, affidati i lavori per 4,3 milioni con ribasso del 16,78%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A presentare offerta ben 45 ditte ridotte a 41 in lizza, dopo lo svolgimento delle opportune verifiche di regolarità e fornitura della documentazione. Siamo al dicembre 2023.L'Appalto prevede l'aggiudicazione ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 con il criterio del prezzo più basso ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Sulle 41 offerte valide 40 presentavano offerte di ribasso dal 15 al 18%.Alla fine la scelta ricade sul Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo Consorzio Stabile Costruendo S.

r.



l.



di Puegnago sul Grada in provincia di Brescia, che presenta un proposta al ribasso del 16,78%. Il raggruppamento comprende altre due ditte esecutrici, rispettivamente delle province di Messina e di Cosenza, oltre alla ditta mandante, di Bologna. Tra alcuni giorni, gestite le formalità , i lavori potranno iniziare a lavorare sul cantiere di riqualificazione della villa che ospiterà una delle strutture più attese sul territorio modenese.



Cosa sono gli Hospice



Gli hospice sono strutture residenziali dedicate a pazienti in fase avanzata della malattia, per i quali non è possibile l’assistenza a domicilio e non esistono terapie efficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o del prolungamento di vita. Il ricovero in hospice è, dunque, un’opportunità sia per la persona malata che trova accompagnamento e conforto in un momento di fragilità, sia per la sua famiglia, alla quale si offre un periodo di sollievo.



La realizzazione della struttura di Baggiovara è frutto di una collaborazione che vede coinvolti Ausl e Comune di Modena, con il supporto della Fondazione Hospice Modena Dignità per la vita.