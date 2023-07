Hub intermodale: la giunta Muzzarelli rilancia il progetto, mai realizzato, del 1999

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi la storia si ripete e la giunta Muzzarelli a fine mandato rilancia un progetto che dopo 15 anni di nulla di fatto (dal 1999 al 2014), venne inserito da Muzzarelli nel proprio programma elettorale del 2014. 'Le grandi infrastrutture devono essere completate per accrescere l’efficienza di sistema e l’intermodalità dei trasporti, tenendo conto che la logistica è un fattore essenziale di competitività' - diceva allora Muzzarelli in Consiglio Comunale.I fatti parlano chiaro. Oggi, a distanza di altri 9 anni, nulla si è fatto. Ed è così che il vecchio progetto è stato ripreso nel suo nucleo e obiettivi centrali e posto al centro dello studio per l’Hub intermodale ferro-gomma presentato lunedì pomeriggio in consiglio comunale. Un flash back a 25 anni fa. Quando impegni, promesse e previsioni, erano gli stessi.Venticinque stalli coperti per i bus extraurbani, otto per gli urbani, un’area parcheggio scoperta per 28 pullman, 12 spazi per i taxi, una velostazione con 640 stalli per biciclette e altri 440 sotto le pensiline.Nell’area sono previsti anche 13 stalli auto per la modalità “kiss and ride” (la sosta breve e gratuita limitata alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri), una ciclofficina di 50 metri quadri, oltre 12 mila metri quadri di aree a verde e un centro congressi che, a seconda delle ipotesi elaborate, può variare dai 12 ai 15 mila metri quadri.La superficie complessiva dell’Hub per il trasporto pubblico degli extra urbani è di oltre 23 mila quadri, con accesso e uscita dalla rotatoria tra viale Montecuccoli e via Monte Kosika, mentre quasi 3 mila metri quadri sono dedicati agli urbani nella zona che da viale Crispi si inserisce nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria.Le ipotesi progettuali prevedono anche una zona commerciale nell’area a ovest del comparto, su viale Montecuccoli.Il nuovo hub intermodale, con servizi per la ciclabilità, collocato di fianco alla stazione ferroviaria di Modena,sarebbe uno dei tre pilastri su cui si basa la revisione delle linee di trasporto urbano. Il secondo, non per importanza, è la valutazione comparata di diverse soluzioni tecnologiche, di tracciato e di infrastruttura per la linea Modena-Sassuolo, “per individuare quella che possa favorirne l’utilizzo e la sicurezza, risolvendo anche le numerose interferenze con la viabilità ordinaria'