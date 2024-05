I giovani di Pensamo incalzano i candidati sindaco: 'Ascoltateci'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Basta pensare che gli under 30 rappressentano il 20% degli elettori e di questi di questi, nelle ultime elezioni, solo il 50% si è recato alle urne.



Tutti presenti i candidati, nella sala del planetario di Modena, davanti ad una platea di circa 200 giovani: Massimo Mezzetti, per il centro sinistra, Luca Negrini per il centro-destra, Maria Grazia Modena per la lista Modena per Modena, Claudio Tonelli, per la lista di sinistra Modena Volta Pagina e Daniele Giovanardi, per la lista Modena Cambia.



Un clima molto disteso e rispettoso non solo dei tempi (due minuti per ogni concorrente, sempre rispettati ma comunque scanditi dal cronometro del moderatore Pierpaolo Pedriali), ma anche dei propri avversari politici.



Nel video Emma Berardi, la sequenza di interventi sul quesito relativo agli spazi della città per le aggregazioni e le attività dei giovani.







Nel video sotto il 'giro' di risposte dei candidati sul tema degli spazi della città







Nel video sotto il 'giro' di risposte dei candidati sul tema del confronto di generazioni e sull'assistenza agli anziani