I primi 100 giorni dei parlamentari modenesi

Sia perché all'opposizione, quindi più naturalmente spinti alla formulazioni di interrogazioni e atti ispettivi, sia perchè già forti di esperienza, fatto sta che sono i parlamentari rieletti quelli che hanno avuto una partenza sprint nei primi giorni di mandato dopo l'elezione. Almeno ciò stando a quanto emerso dalla corposa indagine che Federconsumatori Modena ha realizzato sull'attività dei primi giorni giorni di attività dei sei parlamentari eletti nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato. Presentata presso la sede di Modenadal presidente provinciale Marzio Govoni.

Cinque i parlamentari modenesi: Stefania Ascari (Camera m5S), Michele Barcaiuolo (Senato FDI), Daniela Dondi Camera FDI), Enza Rando (Senato PD) e Stefano Vaccari (Camera PD). Un sesto Parlamentare, Andrea De Maria, risiede nel bolognese, ed è stato eletto a Carpi.



Due residenti nel modenese, gli On. Matteo Richetti e Maria Cecilia Guerra, sono stati eletti in collegi

extra provinciali.



Della loro attività è stato dato conto in forma sintetica.di seguito lo schema con gli atti e gli interventi per ogni parlamentarePer la Camera dei DeputatiPer il Senato della Repubblicamaggiormente rappresentati a livello parlamentari degli elettil tema del Rave Party è quello che ha portato la provincia di Modena, attraverso i parlamentari eletti, sul piano del dibattito parlamentare-Anche qui i numeri, in un periodo così breve (i dati sono rilevati il 9 febbraio), potrebbero essere pocosignificativi; in un periodo così limitato una malattia, ad esempio, può spostare in modo rilevante inumeri. In generale va notato che la forte presenza di Parlamentari nella compagine di Governo (conrelativi impegni istituzionali) sta determinando effetti prevedibili sulla partecipazione al voto, condiversi Deputati al di sotto del 5% di partecipazione.

De Maria 89,49%

Dondi 77,26%

Ascari 72,37%

Vaccari 67,85%



Venendo ai Senatori di Modena si registrano queste presenze al voto:



Barcaiuolo 100%

Rando 93,47%





La provincia di Modena nel lavoro parlamentare



Dopo una legislatura, la diciottesima, nella quale i temi della sicurezza e dell’ordine pubblico erano

stati dominanti negli atti e nelle espressioni a carattere locale dei Parlamentari, quella presente si è

34 aperta con una vicenda del medesimo segno, di interesse nazionale. Il Rave di Modena ha dominato per diversi giorni l’informazione nazionale e ha portato ad un Decreto che ha fortemente diviso le forze di Governo da quelle di opposizione.



E’ troppo presto per intuire come sarà rappresentata la nostra Provincia negli atti Parlamentari nei

prossimi mesi e anni. Se sarà confermato o meno il ruolo minore che nel passato hanno avuto i temi

economici locali, le crisi di settore e aziendali, la presenza delle mafie nel territorio, la cultura ed i beni

culturali rispetto ai temi dell’ordine pubblico e della viabilità. Per il momento registriamo, nei soli atti

parlamentari, questi temi di interesse locale, considerando anche i Parlamentari non strettamente

oggetto di questa indagine.



Rave di Modena e Decreto Rave. Ascari, De Maria, Guerra, Rando.

Organici della Questura di Modena: Ascari

Organici delle Forze dell’Ordine di Carpi: De Maria, Vaccari.

Femminicidi: Ascari

Baby gang: Ascari

Bretella Campogalliano Sassuolo (contrarietà): Ascari

Crisi turismo in Appennino: De Maria, Vaccari

Crisi aziendali: Guerra

Sostegni al settore tessile di Carpi: De Maria, Vaccari.



'Questo lavoro è finito' - ha affermato con soddisfazione il presidente provinciale Federconsumatori Modena Marzio Govoni. 'Un lavoro non semplice, il nostro, che speriamo sia utile a tutti coloro che sono interessati a misurare una parte degli effetti del proprio voto, espresso lo scorso 25 settembre. Ma speriamo sia utile anche a quel 28% di cittadine e cittadini che quel giorno non hanno espresso alcun voto. Il numero degli iscritti ai Partiti e dei loro attivisti è in calo da tempo, mentre i dibattiti politici (e non solo) godono di platee assai ridotte. I social più interattivi sono il regno dell’antipolitica più bieca, almeno a livello di commenti. Una recente indagine europea ha rilevato che il 59% degli italiani vorrebbe sostituire i politici con l’Intelligenza Artificiale. La progressiva riduzione della partecipazione degli italiani alla vita civica, certo nonsoltanto a livello politico, è una delle tante emergenze del nostro paese'