I pugni e l'arresto dei Carabinieri in un video: il caso scatena la politica

Un caso che ha scatenato reazioni contrastanti nel mondo politico.

In una nota i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra parlano di 'uso della forza da parte delle forze dell’ordine che non può mai essere sproporzionato, altrimenti diventa abuso, e infanga la divisa che si indossa. La scena ripresa nel video che sta circolando in queste ore merita un serio approfondimento, perché Modena non è abituata a questo tipo di fatti e non deve abituarsi ora.

“Sicurezza e legalità sono un diritto – chiosano i due esponenti Dem – per tutti i cittadini, compresi quelli sottoposti a controllo e fermo da parte delle forze dell’ordine. Indossare la divisa dell’Arma è un onore e un onere, e per questo non dubitiamo sarà fatta piena luce su quanto accaduto, e sanzionate eventuali condotte che nulla hanno a che fare con la professionalità con cui sono soliti agire i Carabinieri”.



Parla di 'violenza gratuita agita dalle forze dell’ordine' il Deputato del Movimento 5 stelle Stefania Ascari capogruppo in commissione Antimafia e componente della commissione Giustizia. 'E' inaccettabile ed è una macchia sull’onore di chi indossa la divisa e sui tantissimi agenti che svolgono il loro lavoro con rigore e umanità. Se qualcuno delinque o oppone resistenza, va bloccato e condotto in caserma, ma mai e poi mai picchiato. Il video che mostra due carabinieri accanirsi in maniera sproporzionata su un uomo inerme lascia basiti ed è una scena indegna di un Paese civile e di una città come Modena.



Ripone piena 'piena fiducia nell'operato dei Carabinieri giudicando gravissimi ed infondati gli attacchi di PD e M5S' il Capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.



'Siamo dalla parte delle Forze dell'Ordine che ogni giorno a Modena fronteggiano con grande responsabilità criminali di ogni genere e subendo ogni giorno aggressioni. Siamo certi che anche l'arresto avvenuto in largo Garibaldi, che dai primi elementi sarebbe avvenuto nei confronti di una persona senza documenti e che avrebbe resistito all'azione dei pubblici ufficiali, sia avvenuto nel pieno rispetto delle prerogative dell'Arma nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Parlare disinvoltamente di abuso di forza, come ha fatto il PD, o di violenza gratuita, come ha fatto il M5S, è grave ed irresponsabile, così come lo è strumentalizzare l'accaduto ai soli fini politici. Se si lascia spazio a processi politici e sommari nei confronti dell'Arma sarebbe la fine.

Se l’apertura di un fascicolo è un atto dovuto, lo dovrà essere per noi anche la sua archiviazione'.