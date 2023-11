Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative 'dove ci sarà la possibilità di essere in coalizione ci saremo, ma sempre potendo scegliere insieme i candidati sindaco e i programmi, altrimenti - osserva - non avremo paura di proporre delle alternative anche alle prossime amministrative'. In vista delle regionali del 2025 'molto può cambiare - prosegue Pigoni -. Se le condizioni saranno quelle di oggi, certamente saremo seduti al tavolo' della coalizione di centro sinistra. 'Anche in questo caso la scelta di chi sarà il candidato presidente della Regione e il perimetro di forze politiche, insieme ai temi e ai contenuti, faranno al differenza per sapere se ci saremo o se costruiremo un'alternativa', spiega.