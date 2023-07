Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), portavoce dei Verdi di Modena, replica alle critiche lanciate ieri dall'asse 5Stelle-Modena volta pagina.'Noi invece abbiamo le idee molto chiare: il servizio attuale deve essere portato a regime ed essere gestito nel modo più efficiente possibile, sia migliorando le prestazioni di chi eroga il servizio sia educando i cittadini al rispetto delle regole - afferma Silingardi . I risultati raggiunti, che rendono per la prima volta credibile l’obiettivo del 79% di raccolta differenziata, sono solo un punto di partenza su cui costruire un nuovo modello di gestione del ciclo dei rifiuti.I migliori sistemi in essere, Treviso, Carpi, Forlì, Parma, sono porta a porta integrali, con la possibilità di applicare una tariffa puntuale. In queste realtà non solo si supera l’80% di raccolta differenziata ma si assiste ad un radicale calo dei rifiuti prodotti, grazie alla separazione dei flussi tra attività produttive e famiglie e all’applicazione concreta del principio che chi produce più rifiuti paga di più'.'Inoltre in tutto il nord Italia i sistemi porta a porta sono quelli che raccolgono la maggiore soddisfazione degli utenti e riducono i costi del servizio. La nostra idea è chiara, arrivare, come in Centro Storico, al porta a porta integrale, eliminando i cassonetti dalle strade, dotando i condomini di contenitori dedicati e applicando la tariffa puntuale, per pagare non in base ai metri quadri ma ai rifiuti realmente prodotti. Solo così potremo arrivare alla chiusura definitiva dell’inceneritore di Modena'.