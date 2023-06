Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Che cosa ci deve insegnare Ma cosa soprattutto che a scuola Bisognerebbe riprendere a studiare due materie fondamentali la storia e la geografia la storia ci insegna a capire come funziona un territorio nel tempo il territorio ha delle caratteristiche geografiche e fisiche che volgono ma che mantengono delle tendenze Una palude bonificata se non vengono regimimentate e convogliate e non si fanno opere di presidio e di potenziamento facilmente Torna a essere palude Altra cosa è la geografia la geografia ci insegna dove viviamo Dove possiamo vivere e dove non possiamo vivere dove non costruire insediamento e dobbiamo lasciare spazio alla natura Queste sono due lezioni fondamentali che non abbiamo mai imparato e che non impareremo mai che cosa è successo quelle zone che vediamo in molte anche i Romagna che fanno parte di scenari storici alluvionali di palude che emergono proprio sia dai libri di storia sia delle relazioni dei tecnici e questo è il punto noi abbiamo una straordinaria scuola di geologia e il controsenso è che negli uffici pubblici i Geologi in servizi sono pochissimo e anche le relazioni dei professionisti vengono lette ma non vengono presi in considerazioneDal Reno attraverso il mare ci sono stati dei motivi molto particolari le acque non riescono più a defluire perché l'Appennino scende a sud ora la zona più rischi idraulico è quello bolognese poi c'è il sistema delle paludi costieri intorno a Ravenna ma un dato se Ravenna nei dati dell'ispra è un il secondo comune dopo Roma per cementificazione del suolo Allora di cosa parliamoC'erano già delle opere nel passato già delle Settecento anche grandi opere idrauliche c’era già nel passato delle opere di possedere delle attività di presidio idraulico per allontanare il recente Il rischio è nel recente che abbiamo costruito troppo la cementificazione del suola a Modena è passata da un originario 1% al 25% e Modena è uno di idraulico molto importante a Carpi la cementificazione è aumentata di 19 volte del nucleo originale Quindi se saliamo sull'asino dei secchi a Concordia vediamo delle abitazioni negli anni sessanta sono state Poste sotto il fiume e addirittura si ricostruito dopo il Sisma con anche il bonus 710% per l'efficientamento energetico la storia Eppure la storia ci insegna Dove possiamo abitare dove non possiamo abitare nella Bassa c'è un fiume praticamente pensile Non possiamo continuare a pensare di alzare acini sennò non possiamo più di noi solo nel basso opporsi a sordo tutti i pesi quello che possiamo fare è quello di fare un'ottima pianificazione editoriale delle opere di assetto idraulici efficaci nessuno lo dice va detto ma bisognerebbe anche spostare letteralmente alcuni paesi anche nelle zone alluvionate Ma i politici locali e regionali potrebbero andare a Russi e devono andare a vedere la villa romana di russi la villa romana di Russi è stata trovata all'interno di una cava di argilla nei lavori di scavo con una profondità sugli otto metri di profondità basta pensare che quelli sono le alluvione elementi alluvionali portati nel tempo dei fiumi Romagnoli e Mirandola è una profondità l'età umana tra i tre e sei mesi e questi sono sedimenti del fiume Secchia bassa Venere per portare sedimenti di questo tipo c'è bisogno in maniera frequente e continuativa di continua piogge intense e continui alluvioni quindi i rischi idraulico è enorme In tutta la Pianura PadanaSono leggibili noi queste cose le sappiamo Da sempre è che le ignoriamo le sanno gli esperti tecnici ma non vengono ascoltate dai decisori il cambiamento climatico è un dato di fatto che è in corso ma c'è sempre stato e faccio un esempio quando l'archeologo cercavamo un Torchio dell'uva con la quale Botanica si è scoperto che i torchi erano per pigiare le olive cioè l'ulivo che adesso cresce nell'area Padana si trovava anche le nostre parti in età romana C'era anche il clima più caldo più o meno quello che stiamo vivendo in questi anni non entro nel discorso di quanto l'attività umana possa incidere o accelerare ma non abbiamo bisogno dei ragazzini di ultima generazione È che vanno presi interventi che non sono interventi sulle missioni in atmosfera perché quello riguarda anche il mondo intero organizzato tra cui i cinesi indiani che non stanno guardando Noi abbiamo l'obbligo di sistemazione della 7 idraulico in pianura e anche in montagna anche i fenomeni losivi di frane sono dei fenomeni noti da sempre la cosa assurda quello che fa veramente arrabbiare È che noi siamo abituati a mangiare dei satelliti su Marte a raccogliere materiale poi vediamo che c'è una coppia di anziani che Muore annegata per salvare il proprio asino dell'acqua Bisogna davvero che la politica si assuma delle responsabilità si faccia delle domande si chiede Cosa ha fatto e che cosa non ha fatto in 40-50 anni del governo del territorio Ma non solo in Emilia Romagna ma in tutto il territorio i fiumi si riprendono quelli che vogliono e noi ci facciamo gli strati e i centri sportivi nelle Largo la storia insieme a quello se noi non studiamo la storia della geografia non c'è informatica non c'è intelligenza artificiale non c'è tecnologia che ci possa salvare