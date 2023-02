Il cardinale Zuppi: 'Meglio pace iniqua di una guerra equa'

'Soltanto tanti artigiani di pace, tutti insieme, potranno costruire gli architetti e l'architettura della pace. Ne sentiamo oggi drammaticamente l'urgenza', si rivolge Zuppi ai presenti in sala e da remoto.Il cardinale, nel suo intervento prima delle tante testimonianze che sfilano, tra proposte di nuove manifestazioni anti-guerra e appelli ai parlamentari, ricorda infatti che 'tra poco saranno 10 anni di papa Francesco' e 'conviene riprendere il suo messaggio in occasione della prima riunione degli Stati parte del trattato sulla proibizione delle armi nucleari', il 21 giugno scorso: 'Papa Francesco ha detto in quella sede che non c'è posto per le armi nucleari e per le altre armi di distruzione di massa. Questa è la convinzione della Santa sede: è necessario e possibile un mondo libero da armi nucleari. Per la prima volta, il papa ha condannato moralmente anche il mero possesso delle armi nucleari. No quindi - rimarca l'arcivescovo di Bologna- al falso senso di sicurezza e all'equilibrio del terrore, che ostacola ogni vero dialogo tra popoli'.