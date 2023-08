Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e di rischiare che il lupo lo trovi', ha detto il giornalista in diretta tv. In molti non hanno apprezzato il commento del compagno della premier.'Nelle ultime ore sta impazzando una polemica del tutto surreale' quindi 'mi è doveroso precisare che nessuno in questo luogo ha giustificato l'atto, anzi sono stati utilizzati termini molto precisi come 'abominevole' per quanto riguarda l'atto e sono stati definiti 'bestie' gli autori di tale atto.Tutti coloro hanno utilizzato' quanto detto 'in maniera strumentale e fuorviante, distorcendo la realtà', lo stanno facendo 'o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio'.Così il giornalista Andrea Giambruno ha replicato alle critiche ricevute. 'A tutti coloro che vanno a ruota consiglio di seguire la puntata di 'Il diario del giorno' e di interpretare in maniera corretta quanto detto', prosegue Giambruno per poi aggiungere che questa precisazione non è stata fatta 'solo a titolo mio personale ma anche a tutela di un'azienda, di un direttore e di un gruppo di lavoro che mi supporta'.Quindi, 'mettiamo fine a tali polemiche perché - conclude - stiamo rasentando il ridicolo, la politica credo che abbia cose ben più interessanti da fare che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico'.