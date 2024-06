Il Comune di Modena: 'Potenziamo centrale operativa polizia locale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così in una nota il Comune di Modena.



Insieme alla Polizia locale, il progetto coinvolge la Direzione generale del Comune, il settore Lavori pubblici e il settore Smart City. Oltre all’acquisto di nuovi materiali tecnologici per ammodernare e sviluppare la struttura, nel secondo anno di operatività del progetto sono in programma gli interventi strutturali con le opere murarie nella sede del Comando di via Galilei. L’obiettivo è una riorganizzazione degli spazi della Centrale operativa, con la predisposizione di otto postazioni di lavoro con pareti divisorie a tutta vetrata per garantire nello stesso tempo la separazione dei locali sulla base delle diverse attività ma anche funzionalità e visibilità tra le aree. Verrà inoltre predisposta una sala emergenze e di coordinamento grandi eventi a disposizione della Protezione civile. Il sistema di visualizzazione sarà dotato di almeno 12 monitor da 55 pollici in grado di garantire la massima efficacia. È prevista l’integrazione del sistema di comunicazione radio Tetra, fornito dalla Regione, con soluzioni applicative e tecnologiche che consentano la consultazione delle banche dati in mobilità e l’integrazione con le altre piattaforme in uso alla Polizia locale, compresa la possibilità di consultare le cartografie digitali.