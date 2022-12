Il dottor Giovanardi: 'Ricapitoliamo la follia di questi due anni'

'Nel frattempo notizia confermata: si fosse curato il Covid come tutte le altre influenze nel corso dei decenni avremmo avuto il medesimo numero di decessi...'

'Inverno 2020 eravamo tutti morti. Qualcuno si è salvato con gli arresti domiciliari ubiquitari ed evitando accuratamente ogni tipo di terapia. Apoteosi estiva: il ministro Speranza scrive un libro: il modello italiano, abbiamo sconfitto il Covid. Autunno 2020 si richiude tutto in attesa del Sacro Graal, Mistero della Fede. Alcuni medici pagani continuano a somministrare farmaci. Arriva il Sacro Graal, corsa indiscriminata delle categorie alla salvezza, ultimi gli anziani. Basta una dose anzi due, meglio tre, quattro o cinque non guastano'.

A fare una sintesi sarcastica di quanto accaduto sul fronte sanitario in questi due anni è il dottor Daniele Giovanardi, ex direttore Ps di Modena e oggi responsabile Nazionale Sanità per Ancora Italia Sovrana e Popolare.



'Intanto il virus, come ampiamente previsto, muta più volte. Chi non si inocula viene bandito dalla società. Le mascherine indeboliscono il sistema immunnitario? Allora più mascherine! Effetti collaterali? Le Case farmaceutiche lo hanno chiamato vaccino invece che farmaco genomico sperimentale quindi per definizione non possono esserci effetti collaterali. Autunno 2022 dilaga di nuovo l’influenza e colpisce allo stesso modo vaccinati e non vaccinati - continua Giovanardi -. C’è già un rimedio pronto: più vaccini. Spesi sino ad ora nel mondo 100 miliardi di dollari. Nel frattempo notizia confermata: si fosse curato il Covid come tutte le altre influenze nel corso dei decenni avremmo avuto il medesimo numero di decessi. Dagli scantinati le sedie a rotelle costate centinaia di milioni guardano stupefatte'.





