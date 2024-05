Il Ministro Giorgetti interrogato dagli imprenditori: bordate su payback e superbonus

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Transizione 5.0? Una dotazione di 6 milirdi di euro che rappresenta una grande opportunità ma che esclude comparti industriali come quello della ceramica. Entro fine giugno il decreto interministeriale. I bonus? Abbiamo portato una situazione drogata ed insostenibile alla normalità. Una normalità in cui lo stato paga il 70% dell'intervento col sistema di detrazione del 2020. Un sistema che rimane comunque quello in assoluto più incentivante che esiste in Europa'.

In estrema sintesi,sono alcune risposte date dal Ministro dell'economia e delle Finanza Giancarlo Giorgetti, durante la seconda tappa pomeridiana, a Mirandola, della sua visita in provincia di Modena iniziata a Sassuolo. In uno stretto contatto con il mondo dell'impresa e di due dei distretti industriali da primato nazionale: ceramica e biomedicale, dove i comuni di riferimento, Sassuolo e Mirandola, sono entrambi amministrati da sindaci della Lega.

A Mirandola il Ministro è stato accolto dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco, dal Vicesindaco e candidata sindaco Letizia Budri e dal coordinatore provinciale Lega Guglielmo Golinelli.



Appuntamento, a 5 anni dalla precedente visita a Mirandola, a Villa Tagliata. Davanti ad un platea di oltre 100 imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell'industria. A loro la possibilità di rivolgere domande dirette al ministro già incalzato dalle sollecitazioni del candidato sindaco Letizia Budri che si è soffermata anche sulla questione dell'IMU per gli immobili inagibili, da saldare con la nuova norma al 50%, anche per un comune come Mirandola ricompreso nel cratere. 'Mirandola ha agito in via prudenziale e ha agito in termini di bilancio come se queste entrate non ci fossero. Avremo un beneficio nel caso in cui lo Stato arrivasse a togliere l'obblico' - ha sottolineato Budri. 'Qua c'è una situazione particolare, e stiamo cercando di mettere ordine al sistema - ha affermato Giorgetti - per non creare sperequazioni'



Tra le diverse nuuove misure previste. il Ministro ha sottolineato come una 'vecchia' misura come la Legge Sabattini continui a funzionare e a piacere considerato, nonostante sia datata, gli stanziamenti sono stati prosciugati in brevissimo tempo.



Gi.Ga.