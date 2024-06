Il PD chiude con i big la campagna di Mezzetti, ma protagonisti sono Vannacci, Bignami e 'la destra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In generale discorso breve, e anche lui, sulla scia di quello che saranno gli interventi del Presidente Nazionale del Partito Bonaccini e della Segretaria nazionale Schlein, si lancia in un attacco alla destra o, meglio al rischio di una destra al governo. 'Stiamo assistendo al tentativo di riscrivere la costituzione con una torsione autoritaria'. Poi il riferimento all'episodio della festa di lunedì, con il riferimento alla mafia e alla destra e alle reazioni del centro-destra alle sue parole. 'Hanno detto che ho perso la gentilezza e hanno tentato di attribuirmi una posizione cattiva. Queste persone devono capire che gentilezza non è sinonimo di debolezza. E' gentile chi è forte delle sue idee e delle sue ragioni. Chi non vuole o battersi per le proprie idee non valgono nulla o loro o le loro idee. Io continuerò a battermi per le mie idee.







A continuare con il filo rosso sulla destra e Vannacci, temi che mano a mano che si susseguono gli interventi diventa preponderante nella festa PD, ci pensa Stefano Bonaccini che all'inizio dell'intervento plaude all'unità del PD e dal centrosinistra. 'Se non siamo uniti questa destra governerà 30 anni'. Poi. 'La Lega candida Vannacci, che fa riferimento alla decima Mas e non condanna chi ha fatto patti con Hitler e Fratelli d'Italia candida Sergio Berlato vicecapolista della Meloni, riferimento del mondo no vax e che ha contestato la gestione della pandemia mettendone in dubbio la gravita. Nonostante la gravità di due anni vissuto, con la morti e con l'impegno profuso dagli operatori sanitari, diversi dei quali non ci sono più'.



Poi riferimento al programma europeo e ad un provvedimento da proporre subito in caso di elezione. Bonaccini non ha dubbi: ' 'Eliminare il diritto di veto degli Stati. In Europa basta Orban da solo a impedire che gli altri 26 decidano - ha aggiunto Bonaccini - ma attenti, siccome a votare ci va già poca gente, se poi percepiscono che la democrazia in Europa non decide, ci si chiede 'ma allora a che cosa serve'?.



Elly Schlein arriva in piazza quando sul palco sono già iniziati gli interventi. Prima di salirci lei, sul palco, chiediamo una valutazione sulla campagna elettorale: 'E' stata bella, soprattutto perché abbiamo riportato il partito dove la gente si aspetta che sia. Nei luoghi di lavoro, nelle piazze, tra la gente, parlando dei temi che riguardano la vita di tutti i giorni, il faticare a fare la spesa, il salario minimo, il diritto ad una sanità pubblica e universalistica'.



Ma è la stessa segretaria che ci tiene a rilasciare una dichiarazione sulle parole pronunciate dal Viceministro Bignami ai cittadini della Romagna alluvionata rispetto ai ristori. 'Abbiamo sentito oggi le parole di un viceministro del governo Meloni che agli alluvionati non solo non si scusa rispetto alle attese ma addirittura li ricatta dicendo che potranno avere questi ristori che sono un loro diritto come persone alluvionate solo se non criticano e solo se non hanno simpatia politica per il Pd. “Io non ho mai visto le istituzioni utilizzate in questo modo'



Poi sull'Europa: 'E' nata come un progetto di pace e deve rimanere un progetto per la pace, non un'economia di guerra. Vogliamo una politica estera comune, con una voce sola e forte della Ue, che chieda un cessate il fuoco immediato, per fermare il massacro in corso a Gaza, per riuscire a portare gli aiuti umanitari necessari'. 'Bisogna intraprendere un percorso di pace verso la soluzione dei 'due popoli, due Stati'. Uno esiste già, e ha diritto a esistere, senza missili e attacchi terroristici: ma l'altro purtroppo non è mai stato riconosciuto, e noi pensiamo che sia arrivato il tempo di riconoscere anche ai palestinesi il loro pieno diritto a vivere in pace, in sicurezza, in un loro Stato esattamente come gli israeliani'.



Gianni Galeotti