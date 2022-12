'Il PD è il partito del lavoro, riparta da qui non dal cambiare nome'

C'è chi gli ha contestato subito di utilizzare in maniera inopportuna una pagina dedicata alle comunicazioni da sindaco alla città per una riflessione di partito 'più adatta ad una riunione interna alla segreteria PD' che ad una pagina pubblica che parla di città e c'è chi contesta nel merito le sue affermazioni sulle idee del PD. Fatto sta che il post del sindaco, utilizzato per esprimere la propria posizione rispetto alla crisi del partito e alla fase precongressuale, il suo significato politico ce l'ha. Muzzarelli non si sbilancia sui candidati in campo in una corsa che si concentrerà sui nomi di Bonaccini e Schlein, ma entra nel merito di quelle che per lui dovrebbero essere i temi forti su cui rifondare un partito che anziché sul contenitore o un nuovo nome dovrebbe concentrarsi sui contenuti.'Per dare nuova anima, rafforzare i valori e soprattutto un’identitá al PD, dobbiamo parlare peró prima di contenuto e poi di confezione. Non credo che il tema oggi sia quello di cambiare nome, cosa che potrebbe anzi essere recepita dagli elettori come un’operazione cosmetica. Dobbiamo quindi riflettere prima sull'Italia di oggi e sul lavoro di oggi e del futuro'. Da qui la proposta di ripartire dal tema del lavoro. Muzzarelli afferma che 'il partito democratico è già il partito del lavoro: un lavoro di qualità e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa come previsto in Costituzione. Personalmente incontro tantissimi cittadini e nessuno di loro mi ha fermato per strada chiedendo di cambiare il nome al PD'. Un dibattito, quello sul lavoro, interno al partito, che deve tradursi in proposta politica a livello parlamentare.'Bisogna che in Parlamento, come fatto con il salario minimo con la mozione purtroppo bocciata, così come a tutti i livelli di governo, il PD metta il lavoro al centro della propria azione. Il lavoro di tutti: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, artigiani, imprenditore. Perché, come sappiamo bene a Modena- conclude il sindaco - è il lavoro a dare dignità, prospettive, futuro'