'Figliuolo è una persona assolutamente stimabile, lavoreremo perchè le cose funzionino. Non si può continuare la guerra politica della destra scatenata sulla pelle dei cittadini della Romagna', ha spiegato Baruffi parlando di una 'nomina sbagliata non per la persona ma per la funzione da svolgere, ricostruire il territorio partendo dal territorio. Noi abbiamo detto, siamo qui perchè la ricostruzione non si può fare da Roma'.