Il Pd: 'Questura Modena, nessun passaggio di fascia: Negrini smentito'

Prova ne sia che ad oggi il Posto integrato di Polizia centro (presso l’autostazione) non risulta presidiato dalla Polizia di Stato e che la Polizia Postale, che si occupa di importantissime questioni (le truffe in rete, pedopornografia e in generale di tutti i reati informatici), pur avendo una pianta organica di 15 unità, oggi ne conta solamente 6. Altro che mantenimento degli impegni. Alla destra modenese, era rimasta la carta del riconoscimento di fascia superiore della Questura di Modena e il suo candidato sindaco, Luca Negrini, non perde occasione per rassicurare i modenesi che per il (suo) Governo il riconoscimento della prima fascia era una priorità e Modena era la prima della lista di attesa. Insomma, le scelte e gli approfondimenti erano già state fatti e Modena avrebbe avuto le carte in regola per fare il salto quanto prima.



Senonché, le rassicurazioni elettorali che cercano di rabbonire i Modenesi sono state smentite oggi dal Vice Capo della Polizia, Vittorio Rizzi in visita a Modena'.

A parlare è Antonio Carpentieri, responsabile sicurezza e legalità Pd Modena il quale fa riferimento all'incontro di questa mattina all’Auditorium della Fondazione Universitaria Marco Biagi dal titolo “Le vittime dell’odio”, promosso dall’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (Oscad).







Il Dirigente, infatti ha spiegato ai giornalisti che il 'Dipartimento è impegnato in una rivisitazione complessiva di tutte le Questure italiane perché l’assetto precedente è ormai superato dal tempo e frutto di un lavoro basato su parametri statistici su dati e indici della criminalità su presenza della popolazione e a fine anno completeremo i lavori e vedremo quale sarà comparativamente la posizione di Modena'. Dalle precisazioni del Vice Capo della Polizia, emergono almeno due fatti - continua Carpentieri -. Il primo è che non è possibile nemmeno immaginare il riconoscimento di una fascia superiore per la nostra Questura entro il 2024, dal momento che il Dipartimento sta ancora valutando i dati di ogni territorio. In secondo luogo Modena non è in cima alla lista d’attesa, come sostiene la destra modenese, ma la sua posizione verrà valutata e comparata con gli altri territori. Le promesse elettorali della destra modenese vengono quindi smentite dall’importante dirigente ministeriale. E allora chi protegge i modenesi? Chi li garantisce? Quali sono le risposte del Governo e della destra locale alle domande di sicurezza? Nessun rinforzo concreto, nessun aiuto per gli agenti di stanza a Modena, nessun avanzamento della fascia della nostra Questura. Ancora, e solo, promesse e rassicurazioni a cui non crede più nessuno'.