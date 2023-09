Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il risultato è senza precedenti a riprova che le nostre denunce erano più che fondate. Solo gli integralisti vicino a Muzzarelli, che si accontentano di lodare le minime conferme, hanno permesso l’approvazione del piano che, alla fine, taglia una automedica, quattro auto-infermieristiche'. Duro il commento del Consigliere Capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale Antonio Platis sull'esito del voto dei sindaci sulla proposta di Piano di riorganizzazione del sistema emergenza urgenza illustrato dall'Ausl di Modena alla riunione della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria. Un piano che su 37 comuni votanti ha registrato il voto contrario di 2 sindaci, il voto di astensione di 15 e il voto favorevole di 20.'Il servizio sanitario regionale modenese - sottolinea Platis - si poggerà ancora di più sul volontariato (già oggi gestisce oltre il 50% dei mezzi terresti dell’emergenza-urgenza) ed i sindaci dell’Appennino e della pianura hanno denunciato in coro l’assenza di una visione per garantire, in questi territori, i servizi.Di fatto la nostra Regione si dice di sinistra ma privatizza e rimane a galla solo con l’abnegazione delle associazioni di volontariato.Ci sono aree fortemente penalizzate che hanno subito importanti riduzioni di servizi e visto accentrare le opportunità a Modena. A questo punto è chiaro chi ha la responsabilità politica di queste scelte. Ci sono nomi e cognomi.Nei prossimi mesi vedremo l’applicazione e controlleremo tutti i numeri degli interventi del 118 sapendo bene che il conto, ancora una volta, lo pagheranno i pazienti ed i malati della montagna e della pianura' - conclude Platis.