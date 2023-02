Il presidente del Senato La Russa: 'Figlio gay sarebbe un dispiacere'

Un figlio gay? La Russa “accetterebbe con dispiacere la notizia. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui”. Per il presidente del Senato, storico tifoso dell’Inter, sarebbe “come se fosse milanista, diverso da me”.Punzecchiato da Fagnani il senatore FdI ha parlato anche di fascismo, sentenziando: “odio questo politically correct, sarebbe bello poter far battute”. La Russa ha parlato anche del busto di Mussolini che aveva in casa e che gli ha attirato le critiche di molti, rivelando di averlo regalato alla sorella.Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Silvio Berlusconi e del famoso ‘vaffa’ che il leader di Forza Italia pronunciò in Senato il giorno della sua elezione a presidente. Il senatore FdI per la prima volta ha rivelato che l’insulto era diretto a Giorgia Meloni che aveva posto dei paletti sui ministri e in particolare su Ronzulli.