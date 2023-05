Il Presidente della Provincia incontra Mattarella: nel modenese danni per 8 milioni, urgente intervenire

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E’ il commento del presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, in occasione della visita a Faenza e nelle zone alluvionate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuta oggi martedì 30 maggio.Braglia ha sottolineato anche che «dalle prime stime fatte dai tecnici della Provincia i danni ammontano a otto milioni di euro e di questi, almeno la metà servono al ripristino di importanti arterie come la strada provinciale 324 a Montecreto, la strada provinciale 3 via Giardini alla “Fontanina” e la 19 a Prignano. Tuttavia il conto non è definitivo, perché le frane e il terreno è ancora in movimento e potrebbero aprirsi nuovo fronti. A queste stime occorre poi sommare il danno che i comuni modenesi hanno subito, alle infrastrutture e al patrimonio edilizio, oltre a quello dei privati».Il presidente Mattarella ha incontrato i sindaci delle zone alluvionate, tra cui quelli del territorio modenese maggiormente colpito dal maltempo dei giorni scorsi.