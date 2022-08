Il ritorno di Schifani: il centrodestra lo candida governatore Sicilia

È il senatore di Forza Italia Renato Schifani il nome scelto da Fratelli d’Italia tra la rosa proposta da Forza Italia ai meloniani per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra. Schifani, palermitano, è stato presidente del Senato dal 2008 al 2013. Nelle scorse ore il nome in pole position era stato quello dell’ex ministra dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, sulla quale però Fdi aveva posto il veto.

