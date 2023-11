'Il sì di Castelfranco a cittadinanza onoraria ad Assange, sbugiarda doppia faccia e pregiudizio del Pd di Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’approvazione all’unanimità a Castelfranco della mozione per il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Assange, vittima di una grave ingiustizia e condannato ad una pena che mette in pericolo la sua vita, evidenzia allo stesso tempo l’altra faccia della medaglia, ovvero quella di un PD e delle forze politiche che a Modena hanno bocciato il documento, e che hanno ancora una volta dimostrato di avere più interesse alla difesa delle proprie posizioni ideologiche rispetto alla difesa dei diritti universali'.



La proposta di riconoscere la cittadinanza onoraria a Julian Assange è nel frattempo stata approvata anche dal Consiglio Comunale di un grande Comune come Napoli. Un approvazione seguita da un atto formalizzato in una delibera di giunta e dalla consegna, da parte del sindaco Gaetano Manfredi del riconoscimento alla moglie di Assange, Stella Moris, vista l'impossibilità per il giornalista di essere presente, essendo a oltre 4 anni detenuto in Inghilterra per aver diffuso, attraverso il suo portale, documenti riservati del Governo degli Stati Uniti sulle guerre in Iraq e Afghanistan.

La proposta ritornerà domani, giovedì 16 novembre, in discussione nel Consiglio Comunale di Modena attraverso una interrogazione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.