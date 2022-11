Il Sulpl: 'Fornite il taser alla polizia locale di Reggio Emilia'

'La segreteria regionale del Sulpl, il sindacato della polizia locale in collaborazione con le segreterie aziendali Sulpl dei Comuni capoluogo dell’Emilia Romagna sta inoltrando le richieste per l’avvio della sperimentazione del Taser per le Polizie Locali'. A renderlo nota è Luca Falcitano, segretario regionale Sulpl Emilia Romagna insieme al segretario Sulpl di Reggio Emilia città Marco Gagliardi.'Il Sulpl ritiene il Taser, come tutte le altra dotazioni di sicurezza, uno strumento che possa di fatto esser d’aiuto agli agenti nello svolgimento di tutti i compiti di sicurezza urbana che spesso vengono richiesti nella nostra città. Reggio Emilia è stata scelta a suo tempo per la sperimentazione del Taser pe le forze di Polizia Nazionale, e tutti i risultati hanno dimostrato una netta diminuzione degli infortuni tra le forze dell’ordine una volta che tale strumento è stato dato in dotazione' - afferma il Sulpl.'Ad oggi la sperimentazione è possibile nei soli Comuni con 100mila abitanti, il Sulpl ritiene quindi necessario che si avvii la sperimentazione anche a Reggio Emilia, motivo per cui nella nota odierna inviata al sindaco e al comandante chiediamo come sindacato abbiamo sottolineato la necessità di questa dotazione. L’iter prevede che sia il Consiglio Comunale di Reggio a dover approvare eventualmente un Regolamento specifico e poi si potrà avviare, previa formazione specifica degli Agenti la sperimentazione - chiude il sindacato -. Diverse città Italiane hanno già avviato questa sperimentazione, e anche nella nostra Regione esistono realtà ove vi sono i regolamenti già approvati, come Ferrara, che aveva approvato il regolamento con la precedente amministrazione'.