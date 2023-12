Il vescovo di Modena: 'Carità del vescovo? Se potessi farei di più'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sottolineo che alla carità del vescovo, a cui afferisce una piccola parte dell'8xmille ma anche donazioni private e spesso finalizzate, compete di individuare alcune urgenze e alcuni bisogni immediati che magari non sono stati preventivati nel bilancio diocesano di inizio anno - ha spiegato Castellucci in occasione della presentazione alla stampa del messaggio di Natale 'La nostra Pace è un bimbo' -. Il vescovo non è tenuto in quanto tale a mettere sempre in piazza i destinatari per il rispetto nei loro confronti. Purtroppo questa polemica ha dato l'impressione che le donazioni fatte dalle diocesi fossero in qualche modo coinvolte nell'inchiesta che invece riguarda tutt'altro, riguarda il rapporto fra Mediterranea e una società danese'.



Il vicepresidente della Cei si è poi detto sorpreso per il tono di certi messaggi ricevuti in queste settimane, dopo la polemica a mezzo stampa sulla vicenda che riguarda Mediterranea e per la scelta della diocesi di Modena di ospitare un concerto di Patty Smith in cattedrale.



'Certamente il diritto di critica è fondamentale, a volte diventa uno sfogo che probabilmente nasconde dei risentimenti e quando si incanala in una polarizzazione politica diventa molto difficile. La rabbia quando si esprime quasi con mitragliatrice denota un disagio interiore' ha spiegato non nascondendo delusione per i messaggi che arrivano da credenti.



'In queste vicende legate alle offerte a Mediterranea per il salvataggio dei migranti, quello che mi colpisce di più non è tanto l'attacco di chi odia lo Chiesa o ce l'ha con i migranti da fuori, ma le prese si posizione dei cattolici che bevendo acriticamente tutto quello che viene scritto in certi giornali ne fanno occasione per buttare fango contro la Chiesa, spesso anche esprimendosi con toni che sono decisamente lontani dal Vangelo per non dire opposti e con una contraddizione che personalmente non riesco a capire - ha concluso il vescovo di Modena-Nonantola -. Tante volte anche senza conoscere nulla di quello che in realtà accade e questa presunzione che diventa aggressività mi fa pensare che anche dentro la Chiesa ci siano tante persone che si trovano male e hanno bisogno sempre del nemico contro cui gettare fango. Questo non è un bel segnale. A volte è più facile il dialogo con chi non crede o chi professa un'altra religione più che non chi si dice cattolico e assume atteggiamenti anti evangelici'.