In questa fase serve responsabilità e collaborazione politica ed istituzionale. Se il sindaco non è in grado o non vuole garantirle allora lo dica e ne tragga le conseguenze, facendo un passo indietro prima della scadenza di mandato ormai prossima e lasci gestire il problema ad un commissario'. Non ci girano attorno Antonio Platis (Consigliere provinciale, Vicecoordinatore regionale Forza Italia), Piergiulio Giacobazzi (Consigliere capogruppo Modena, Coordinatore provinciale Forza Italia) nel commentare le dichiarazioni del sindaco di oggi e sulle proposte per gestire il nuovo boom di sbarchi. 'Purtroppo pare che la pregiudiziale politica prevalga nelle parole del sindaco rispetto alla volontà di affrontare i problemi' - affermano Platis e Giacobazzi. 'Dove era Muzzarelli quando Forza Italia denunciava il problema del 60% dei richiedenti asilo che dopo il diniego della loro domanda rimanevano sul territorio modenese da irregolari, senza essere rimpatriati? Dove era il sindaco quando decine di immigrati venivano scaricati con pullman, senza preavviso, davanti ai comuni montani e della provincia? Perché parla solo ora che al governo c’è il centrodestra?”