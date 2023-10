Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Dopo l’incendio delle scorse settimane – ricorda Platis – abbiamo iniziato a chiedere e vagliare tutta la documentazione in possesso di Provincia e Regione, era palese che qualcosa fosse molto tirato. Ricordiamo che CARE srl aveva ricevuto con determina Arpae AMB-2022-3893 del 01/08/2022 un termine di 12 mesi per adeguare la discarica alle prescrizioni.Poi il 18 luglio 2023, 13 giorni prima della consegna lavori, CARE aveva chiesto una proroga ad Arpae che, in appena 9 giorni, ha concesso dilatando le prescrizioni di ulteriori 12 mesi. Chiediamo – conclude Antonio Platis – massima attenzione a tutti gli enti preposti affinché siano accertate le responsabilità e sia chiarito l’iter delle prescrizioni rinviate a più riprese'.La conferma della sospensione della attività arriva da Aimag stessa che, telefonicamente, dà la propria versione dell'accaduto. 'Ci è giunta comunicazione della sospensione giovedì 26 ottobre - spiega Aimag, proprietaria di maggioranza al 51% di Care -. Si tratta di un atto dovuto. Semplicemente lo stop è dovuto alla necessità di aggiornare il Cpi, Cerficato prevenzione incendi. Dopo il rogo del 30 settembre occorre mettere in campo le verifiche del caso e, una volta effettuate, verrà riconcessa la agibilità'.