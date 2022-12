In Emilia-Romagna 153 sindaci sostengono Bonaccini, ma Bologna non c'è

Ci sono già 153 sindaci dell'Emilia-Romagna schierati con Stefano Bonaccini. Delle principali città solo il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore manca dall'elenco, mentre potrebbe aderire alla causa anche Michele Guerra, sindaco di Parma. Insieme ai sindaci hanno aderito al documento pro-Bonaccini anche 269 amministratrici e amministratori locali in regione.'Considero Stefano Bonaccini il miglior candidato alla segreteria nazionale del Pd, quello più solido, più adatto e con l'agenda politica più adeguata al futuro. Lo sosterrò con grande convinzione', afferma Luca Vecchi, presidente dell'Anci in Emilia-Romagna e sindaco di Reggio Emilia. Nella candidatura di Stefano Bonaccini 'ritrovo due ingredienti imprescindibili per rilanciare il Pd- aggiunge Alice Parma, prima cittadina a Santarcangelo di Romagna e numero uno della Lega autonomie locali- il ruolo attivo degli amministratori locali e la valorizzazione della passione dei tanti iscritti e militanti'.L'esperienza degli amministratori locali, recita l'appello sottoscritto dai sindaci, 'dimostra che c'è un centrosinistra vincente, capace di leggere i bisogni dei cittadini, di dare risposte concrete, e quindi di essere scelto, sostenuto, votato dai cittadini e dalle cittadine italiani. Le città in questi anni hanno fatto emergere nuovi modelli, assetti che spesso hanno trovato in un civismo illuminato il proprio contenitore politico'.Ora, scrivono ancora i sindaci, 'è tempo di unire le forze, e che l'esperienza dei sindaci e degli amministratori locali, donne e uomini ogni giorno a contatto con le persone, approdi a una mozione aperta al loro protagonismo, dentro un Pd rinnovato'. Con Stefano Bonaccini, si conclude il documento, 'pensiamo che la nostra esperienza di amministratori, sindache e sindaci, possa esprimere tutto il proprio potenziale: un amministratore locale di grande esperienza, alla guida di una Regione tra le più innovative d'Italia, oltre che tra le più eque'.Nella foto, Stefano Bonaccini nell'evento di sostegno alla sua candidatura presieduto dal sindaco di Firenza Dario Nardella, convinto sostenitore dell'attuale presidente della Regione nella corsa alla segreteria nazionale del partito