In piazza per Damiano, M5S Modena: 'Grazie alla comunità studentesca'

Per questa ragione la comunità modenese del Movimento 5 Stelle oggi ha voluto essere presente, con una propria delegazione, al presidio di democrazia che i giovani studenti hanno voluto convocare a Modena per affermare la difesa di questi diritti e per difendere il diritto di parola e di espressione del pensiero di tutti, specie dei più giovani.In giornate in cui a Pisa e Firenze si decide di manganellare i giovani che protestano, in giorni in cui in Inghilterra si sta decidendo se estradare Julian Assange per il “reato” di libertà di stampa e di informazione, il ritrovo odierno ha rappresentato un presidio di democrazia a difesa di valori scritti nella nostra Costituzione.



Per questo e per tante altre ragioni, il Movimento 5 Stelle oggi è stato in piazza con tutte quelle cittadine e quei cittadini che hanno a cuore la democrazia e la Costituzione.

Nel confermare la più ampia solidarietà a Damiano e la condanna degli episodi di viole ta repressione perpetrati nei riguardi di studenti e manifestanti nei giorni scorsi a Pisa e Firenze, riteniamo soprattutto importante ringraziare la comunità studentesca che ha voluto fornire alla città una bellissima occasione per ricordare i valori democratici e costituzionali di libertà e diritto di espressione'



Gruppo Territoriale di Modena Movimento 5 Stelle