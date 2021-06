Inaugura al castello il museo Raimondo Montecuccoli

L'appuntamento per le ore di sabato 16:00 all’apertura del Museo Raimondo Montecuccoli a cura dell’associazione Il Frignano dei Montecuccoli. Una battaglia iniziata 10 anni fa per porta finalmente al Castello la memoria di Raimondo protagonista delle vicende Europee del XVII° secolo e la storia del nostro Frignano. Se non riuscirai a venire sabato 26 sarà poi possibile venire in visita lungo tutta la stagione estiva e oltre. Il Castello è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10:00 alle 18:00 Ti chiedo, se sarai presente, di darmi riscontro, in modo da poterti inserire nella lista degli invitati. Se vorrai fare un servizio, ci siamo anche la mattina se ti è più comodo