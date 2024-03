'Avanti con il termovalorizzatore fino a quando non avremo tecnologie migliori'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La risposta dell'AD Hera Orazio Iacono fornita nel corso della presentazione del cantiere del nuovo impianto per il riciclaggio delle plastiche rigide, che sorgerà proprio a fianco dell'inceneritore Hera in via Cavazza, non contempla, nemmeno lontanamente, la prospettiva avanzata anche dall'Amministrazione comunale, di uno spegnimento nel 2034, 'se non prima' come di recente ha anche specificato l'Assessore all'ambiente Filippi in consiglio comunale.Certo, il 2034 è l'anno in cui scade l'autorizzazione integrata ambientale e non significa stop all'attività.

Nonostante ciò, il 2034 è stato di fatto preso a riferimento, anche dall'amministrazione comunale, come fine di un graduale processo di riduzione di rifiuti orientato allo 'spegnimento'. Ipotesi che dalle parole dell'Amministratore Delegato Hera non viene, per contro, nemmeno accennata. Del resto, le ragioni sono abbastanza chiare e più volte, anche da questo giornale, documentate.



Su tutto, il fatto che l'inceneritore di Modena, dimensionato per coprire un'area vasta a livello regionale, munito di una sola potente linea capace di incenerire 220.000 tonnellate di rifiuti all'anno, e sovradimensionato rispetto al fabbisogno provinciale (circa 100.000 le tonnellate di rifiuti indifferenziati urbani prodotti a Modena in un anno), deve lavorare non solo per il bacino provinciale ma anche di area vasta, regionale e nazionale. E non solo rifiuti urbani ma anche speciali. Ciò spiega anche un'altro aspetto contenuto in un'altra risposta ad una domanda rivolta a Iacono sullo stesso tema.



Perchè i rifiuti conferiti in inceneritore a Modena aumentano nonostante l'aumento della raccolta porta a porta, della differenziata pulita e la riduzione dei rifiuti indifferenziati? Iacono ribadisce: 'Perché all'inceneritore di Modena giungono anche rifiuti da altre provincie e i rifiuti speciali da aziende del territorio'. In sostanza, nessuna correlazione: i cittadini differenziano sempre più e meglio ma in città la quantià di rifiuti inceneriti non risente di questo. Ma non solo. A spiegare il perché l'ipotesi di uno spegnimento dell'inceneritore di Modena nel 2034 non è contemplata dall'AD Hera, è proprio il luogo in cui la domanda viene rivolta: l'area Hera di via Cavazza, sede sia del futuro stabilimento per il riciclo delle plastiche, sia dell'inceneritore, sia del depuratore. Il primo, lo stabilmento Aliplast, è alimentato dagli altri due. Semplice: 'Il termovalorizzzatore fornisce l'energia elettrica, e il depuratore il fabbisogno di acqua' - spiega Iacono. In pratica termovalorizzatore come elemento centrale o comunque fondamentale del distretto industriale Hera i vi Cavazza. Difficile pensare che ad uno spegnimento dell'inceneritore nel 2034.



Le parole dell'Assessore all'ambiente Filippi, pronunciate il gennaio scorso in Consiglio Comunale, sembrano lontane, lontanissime. 'Il cambio del modello di raccolta va nella direzione prevista dalla Regione, e monitorandone gli effetti si potrà decidere quando arrivare a spegnere l’inceneritore. La scadenza dell’autorizzazione ambientale di quello di Modena è il 2034 e naturalmente ci attiveremo affinché si pongano le condizioni per il suo eventuale spegnimento prima di tale data'.



Gi.Ga.