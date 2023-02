Inceneritore Modena, l'addio promesso? Tra appena 2,6 milioni di tonnellate bruciate...

In campagna elettorale 2019 il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ha promesso che nel 2034 verrà chiuso l‘inceneritore di Modena. Oggi mancano 11 anni. Poiché l’inceneritore di Modena brucia 240mila tonnellate di immondizia all’anno, il conto è presto fatto: tra 2 milioni e 640mila tonnellate di rifiuti bruciati l’impianto verrà chiuso.Insomma il countdown è iniziato. Ovviamente prendendo per buona la promessa fatta da Muzzarelli e cercando di non pensare al fatto che la scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti a carico di Hera è datata 2036 e non 2034.Detto questo, cosa uscirà dall'inceneritore in questi 11 anni?I rifiuti, come pubblicato nell'ampio dossier ancora consultabile sul nostro giornale, ovviamente una volta bruciati non spariscono. L’inceneritore è una macchina termica, e come tale segue la legge di conservazione della massa in base alla quale 'nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma'.Dunque il 25% dell'immondizia bruciata resta nell’impianto in forma di ceneri e polveri definita come rifiuti generati, e il restante 75% esce dal camino definita come emissioni inquinanti.Le scorie (ceneri), polveri nei filtri, prodotti sodici residui, passano di categoria e diventano rifiuti pericolosi di difficile e costosa gestione, da esportare fuori Modena, mentre il 'peso' di ciò che esce dal camino vale circa 1,1 miliardi di metri cubi emessi ogni anno. Per capirci ogni ora esce dal camino la cubatura dello stadio Braglia, tribune comprese. Ogni metro cubo è emesso a oltre 135 gradi.