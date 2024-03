Indipendenza e Democrazia Sovrana Popolare unite: nasce Modena Cambia, Daniele Giovanardi candidato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sanità, sicurezza, immigrazione, temi nazionali con loro forte declinazione locale. Così come lo è il tema della guerra. 'Vera grande ragione perché lo stato continua a tagliare. Con la grande quantità di investimenti fatti, quanti servizi in più si potevano affrontare nel campo della sanità, o, appunto, della sicurezza? - afferma De Maio.

'Su questi temi, centro destra e centro sinistra o dicono le stesse cose o parlano i cose che non possono essere realizzabili senza risorse. Noi vorremmo un presidio H24 delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio. Vorremmo una città dove non venga più minacciata la libertà di espressione come è successo recentemente con la revoca della concessione di una sala civica su una conferenza. Cosa chediamo? Che la Costituzione venga applicata non strumentalizzata.



Immigrazione irregolare come tema strettamente connesso alla sicurezza. 'Le competenze dei sindaci sono limitate, ma sui Minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune, servono controlli costanti sulle strutture che di fronte a soggetti problematici e delinquenti non hanno risposta dalle istituzioni' - specifica Giovanardi.

Controlli costanti chiesti nel programma anche rispetto all'organizzazione sanitaria che per Giovanardi soffre della divisione tra azienda ospedaliera e sanitaria e dello strapotere dei direttori sanitari. Poi rivisitazione degli appalti, dell’uso del suolo pubblico e della cementificazione'