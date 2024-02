'Inquinamento Modena, spegnere inceneritore e piantumazione ad hoc'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In considerazione, infatti, della continua crescita dei picchi di smog in città, Lega Modena ritiene indispensabile trovare nuove soluzioni che possano contribuire ad un sostanziale miglioramento dei valori attualmente registrati. I recentissimi dati pubblicati sulla situazione urbana, nonché le ultime foto satellitari pubblicate dall’ESA, concorrono ad evidenziarne l’urgente esigenza vista anche la drammatica concentrazione di inquinanti nell’aria dei nostri territori, tra le peggiori a livello mondiale. Per questo motivo, Lega Modena crede sia quanto meno opportuno provvedere allo spegnimento dell’inceneritore oggi in uso ben prima della fatidica data del 2034 mettendo, in ogni caso, in atto misure volte a mitigare le conseguenze dei fumi determinati dalle 240.

000 tonnellate di rifiuti bruciati ogni anno' - continua il Carroccio.



'In base anche ad altre esperienze territoriali – dichiara il capogruppo Giovanni Bertoldi - pensiamo possa, perciò, essere di grande aiuto una maggiore piantumazione di alberi in grado di contrastare i crescenti livelli di inquinamento. Tra le piante sicuramente più indicate a tale funzione, risulta essere in particolare l’albero di Paulownia, conosciuto ovunque per le sue caratteristiche davvero uniche. Per dare un’idea delle sue potenzialità basterà dire che 1 albero in solo 1 anno cattura 100 kg di CO2, cresce 7 cm al giorno, e in 6 anni raggiunge la maturità. Non ha necessità di manutenzione e per la sua capacità di stoccare in circa 20 anni 2 tonnellate di anidride carbonica costituisce uno strumento senza eguali nella lotta al cambiamento climatico, essendo la sua specie arborea quella con le maggiori capacità di assimilazione di anidride carbonica e polveri sottili'.







'La Paulownia è, inoltre, una pianta capace di resistere a malattie, è stabile al vento, non ha radici affioranti che possano creare avvallamenti nelle strade e osserva un riposo vegetativo invernale piuttosto breve, per cui è attiva la maggior parte dell’anno. Un vantaggio non indifferente ed anche di grande convenienza dato che la piantumazione di questi alberi potrebbe essere finanziata con la tassa di disagio ambientale, che i cittadini modenesi pagano inglobata nella TARI proprio per la presenza dell’inceneritore in città. Nella vasta area che ospita, ad esempio, il termovalorizzatore di Ferrara – conclude Bertoldi - hanno già trovato posto 200 piante di Paulownia ed i risultati non si sono fatti attendere. Oltre, difatti, alla notevole riduzione dei valori, sono rispuntati i fiori melliferi, essenziali per mantenere un giusto equilibrio ambientale. Un dato, questo, non di poco conto e su cui avevamo già in passato posto l’accento in un relativo ordine del giorno'.